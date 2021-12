Intentan de extorsionar a Mario Dávila, alcalde electo de Monclova

A travez de una cuenta de whatsapp de un empresario de saltillo, personas desconocidas hicieron contacto con el doctor Mario Davila Delgado alcalde electo de Monclova, a quien pretendían extorsionar con una cantidad de 22 mil pesos.

El edil recibió mensajes del número de su amigo a temprana hora de este 22 de diciembre, haciéndose pasar por el afirmaban que tenía una situación complicada y requería que mediante un “préstamo” le enviara la cantidad en mención.

“Me mandan un mensaje de supuestamente la cuenta de un empresario, de un amigo de Saltillo pidiéndome 22 mil pesos, trato de llamarlo no me contestan y me mandan mensajes insistiendo en el préstamo, es claro que se trata de una extorsión”.

Te puede interesar: 80 mdp se destinarán a la construcción de un nuevo edificio de Seguridad Pública en Monclova: Mario Dávila

El doctor, intentó llamar en varias ocasiones al teléfono para constatar si era real que su amigo requería la ayuda, pues dudo de ello, sin embargo le rechazaron las llamadas y mediante mensajes le seguían insistiendo que enviara el dinero.

Fue cuando se percató de que podía ser una extorsión como muchas más que recientemente se están realizando ante la falta de medidas de seguridad en las aplicaciones de los teléfonos y decidió no continuar interactuando con esas personas.

Durante las últimas semanas esta problemática se ha venido acentuando en la región centro del estado, ante la constante conexión de los usuarios en sitios de internet públicos y ante la poca seguridad en sus aparatos, personas desconocidas están pidiendo prestamos a sus contactos y les aseguran que atraviesan una situación compleja.

La Fiscalía General del Estado delegación centro habría alertado de esta situación que ha afectado a ciudadanos, religiosos y políticos.