“ Le recordamos que usted y su aval firmaron un contrato de línea de crédito, y un pagaré en donde estableció su obligación. Los problemas laborales y personales no le eximen de cumplir con los pagos acordados de dicho adeudo ”, señala el documento que pagan afuera de los domicilios y en el cual viene un teléfono de Monterrey.

De acuerdo con testimonio de afectados , Emanuel, Carlos, y Teresa, no sólo es que quieran fincarles una deuda no contraída, sino que también se sienten intimidados porque les roban sus recibos de servicio como agua, energía eléctrica y telefonía , además que toman fotografías de las fachadas.

Las personas que han tenido en sus casas ese documento pegado en sus puertas se han comunicado a Monterrey y el argumento es que si el deudor no paga, entonces ellos tendrán que liquidar, lo cual les parece injusto e ilegal porque si bien son vecinos, no hay documento que ampare tal cobro.

HAY EDIFICIOS DE SEIS DEPARTAMENTOS Y COMPARTEN UN NÚMERO

Rafael, titular del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Prados de San José, al oriente de Saltillo, señala que está apoyando a los vecinos y están comunicado a las autoridades sobre los hechos.

Explicó que en esa colonia hay casas duplex (dos en un lote), individuales y edificios de seis departamentos por cada cuadra, lo que provoca que al momento de hacerse el señalamiento de un adeudo se involucre al vecino, porque por ejemplo en el caso de las casas duplex, comparten un mismo predio, y en el caso de los departamentos es un mismo número, pero con interiores que van de la A a la F, porque son seis domicilios distintos.

De acuerdo con Rafael no se han presentado denuncias formales sobre los presuntos montadeudas, sin embargo, están recibiendo asesorías para tomar la mejor decisión en beneficio de todos los vecinos.

Alertaron a los saltillenses de otras colonias, para que estén atentos a la forma de operar de los montadeudas, porque primero envían mensajes a través de WhatsApp y Facebook, luego acuden al domicilio a la firma, pero toman fotografías de las fachadas de otros vecinos y también se llevan recibos que no corresponden al titular del crédito.

Cuidado, puede ser un delito

Instituciones financieras, prestamistas y casas de préstamos pueden caer en ilegalidades con la cobranza extrajudicial, las cuales se pueden denunciar :

>El Código Penal Federal contempla sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa por ilegalidades en la cobranza extrajudicial

>Se puede sancionar cuando se “amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, envía documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad, y Gestión de Cobranza con maltrato y ofensas, además utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública”.

>También se puede acusar ante la Condusef cuando la cobranza se deja en un domicilio que no es el correcto y que por lo tanto no incluye a los deudores, o bien son avales, referencias comerciales y demás.

>En el sitio de Condusef se puede presentar una queja en línea para advertir de malas prácticas en la cobranza extrajudicial. Lo principal es identificar a la entidad financiera que dice ser la dueña del crédito, ubicar al despacho de cobranza que intenta hacer el cobro