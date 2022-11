Invitan a baile en beneficio de la ‘Casa de Reposo Mi Fortaleza’ en Saltillo

Los ingresos, explicó Erika Esquivel Lumbreras , directora de “La Casa de Reposo Mi Fortaleza”, se destinarán a obras de remodelación del inmueble que alberga a 25 personas de la tercera edad que no tienen recursos para sostenerse por sí solos, o bien son de familias de escasos recursos.

SALTILLO, COAH.- “ La Casa de Reposo Mi Fortaleza ” no recibe recursos federales, estatales o municipales desde hace más de 2 años debido a la pandemia , de manera que las deudas se acumularon, lo mismo que la falta de mantenimiento , por un monto cercano a los 500 mil pesos.

Además, acumularon deudas en la renta del inmueble y en pagos al personal de enfermería, limpieza, cocina y lavandería, por casi 60 mil pesos.

“Desde que se vino la pandemia fuerte ya no volvimos a invertir en mantenimiento y todo eso, ahorita estamos llenos, no queremos atender más gente porque los recursos no nos ayudan para darles mejor atención, entonces nos mantenemos con 25 adultos mayores”.

“No estamos recibiendo apoyos (del gobierno), hay gente que nos apoya económicamente o en especie con un bulto de frijol, de papas y así, y hemos estado batallando... la mayoría de los adultos no tienen familia, no tuvieron hijos y llegan en situación de abandono”.

Esquivel Lumbreras invitó a los saltillenses a asistir al baile, pues con los ingresos ayudarán al sostenimiento de “La Casa de Reposo Mi Fortaleza”, ubicada en la colonia Jardines del Valle.