Joven de Saltillo sufre crisis convulsiva y fallece

No alcanzaron a llegar a un hospital y tuvo qué ser trasladada de urgencia a la estación sur de Bomberos

Esta tarde, una joven de 24 años de edad, sufrió una crisis convulsiva en su domicilio, ubicado en la colonia Hacienda Narro.

Se trata de Diana Laura Ramírez, a quien no alcanzaron a llevar a un hospital, sin embargo, pese a que fue llevada en un vehículo particular rumbo a la estación sur de bomberos, no lograron reanimarla.

Confirmaron de su fallecimiento abordo de un vehículo, mismo que ingresaron al área de estacionamiento.

Señalan que la afectada sintió malestares en el interior de su vivienda ubicada en la calle de Bolita, en la colonia Hacienda Narro. Al no reaccionar a los llamados de sus familiares, la abordaron a un vehículo para llevarla a una clínica.

Desviaron su trayecto a la estación sur, ubicada en el cruce de Manuel W. González y Oscar Vélez, en colonia 26 de Marzo.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sin necesidad de realizarle autopsia a la víctima, pues se ordenó certificar como muerte natural.