La mitad de habitantes del noreste viajaría a EU para vacunar niños: encuesta

El 54 por ciento de los habitantes del noreste de México viajaría a Estados Unidos para vacunar a niñas y niños desde 5 años de su familia, y la mitad de los mexicanos haría lo mismo, de acuerdo con el estudio de opinión de la agencia TResearch.

El sondeo fue realizado con motivo de que este lunes 8 de noviembre el vecino país del norte abrió la frontera para permitir el paso de mexicanos que quieran viajar legalmente, y tomó como población de estudio a mil personas mayores de 18 años con acceso a Internet en dispositivos fijos o móviles.

Entre los principales resultados se encontró que el 50.6 por ciento de los mexicanos se dijo dispuesto a viajar o cruzar la frontera para poder vacunar a los infantes de su familia contra el Covid-19; el 23.4 por ciento contestó que no, mientras el 17.1 por ciento dijo que no había niños de esas edades en su familia y el 9 por ciento no supo.

Asimismo destacó que las personas que más se inclinan por esta opción fueron los panistas (67 por ciento de ellos contestó que sí estaría dispuesto), priistas (66 por ciento) y quienes están en desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (66 por ciento).

El estudio mostró que uno de cada tres mexicanos (el 36.8 por ciento) acostumbra viajar a Estados Unidos, mientras el 48.6 por ciento señaló que no lo hace y 4.6 por ciento dijo que no sabe.

Sin embargo, en el noroeste de México, el 70 por ciento de las personas que participaron en el estudio respondió que sí tiene por costumbre ir al vecino país; también en el noreste se obtuvo una cifra alta, con 52 por ciento que contestó de la misma manera.

La mayoría de los encuestados consideró que la reapertura de la frontera con Estados Unidos tendría muchos beneficios: el 85.6 por ciento apuntó que los principales beneficiarios serían los habitantes de la zona fronteriza, el 77.8 por ciento consideró que impactaría de manera positiva a la economía de México.

TResearch es una agencia especializada en estudios de opinión, cuya misión es entender de manera rápida, eficiente y económica a las nuevas comunidades sobre sus preferencias, hábitos, creencias, intereses y comportamientos.