La reducción del gasto gubernamental obliga a una reingeniería de información: Ramón Alberto Garza

El fundador de Reporte Índigo , la primera experiencia de comunicación virtual multimedia en México dedicada al entendimiento de temas de alto impacto político, agregó que la democracia no se mueve con el aire, “se tiene que mover con difusión” , y opinó que es un retroceso importantísimo para todo el sistema democrático mexicano.

Asimismo, aseguró que la imposición de la agenda informativa desde la conferencia matutina diaria que organiza la Presidencia de la República, ha llevado al periodismo en México a un momento en el que se está pulverizando la entrega de contenidos.

Garza García mencionó que además de esta imposición mediática, el periodismo nacional se enfrenta a intereses particulares que ciñen a los medios.

“Hay muchos contenidos interesados, pagados, llevados de la mano por partidos (políticos), por personajes, incluso, por el crimen organizado. Entonces es triste que quien vaya a dedicarse a subvencionar medios de comunicación sean grandes empresarios con intereses concretos o también, el crimen organizado, con intereses muy concretos”, indicó.

De acuerdo con el exdirector de los diarios Reforma y El Universal, sostener la independencia editorial no es imposible. “Si después llevas publicidad pública, qué bueno, y si no llega, no te mueres, ni lloras ni protestas por nada, pero sí es necesaria para garantizar la democracia”.

En 2005, Ramón Alberto Garza apostó por migrar de las ediciones impresas a la digitalización. Después de 17 años y de fundar dos medios en ese formato, Reporte Índigo y Código Magenta, asegura que este último espacio informativo es la prueba de ello.

“De que se puede, se puede (vivir sin ingresos gubernamentales), Código Magenta es una prueba clara de que se puede”, dijo. “Nosotros afortunadamente sobrevivimos bien, vivimos de los ingresos independientes, no dependemos del gobierno. No tengo un peso del gobierno, nada”, afirmó.