Boone y Herbert hacen un ‘western’ de la Revolución Mexicana desde dos ángulos

Javier Villarreal Lozano, Laura Orellana, Martha Rodríguez, Magolo Cárdenas, Luis Jorge Boone y Julián Herbert colaboraron para la realización de este texto, pero los últimos dos encontraron particular resonancia en sus cuentos y en 2013, con la edición de León Plascencia Ñol , reunieron ambas historias en “El polvo que levanta las botas de los muertos”.

En entrevista con VANGUARDIA los autores coincidieron en su entusiasmo por ser publicados en conjunto con este sello, así como con lo que implica ver resurgir su trabajo y que esté en circulación una vez más.

“A mí me gusta mucho la idea de que un libro pueda tener otros lectores, que pueda llegar a otras personas. Esas cosas que casi no se ven, como que otro diseñador pueda definir la cara o la máscara que va a llevar, que pueda tener otro tipo de lectura... esas cosas, cuando las ves suceder me parece que revitalizan mucho los textos”, compartió Boone.

Una campana con una bala como badajo anuncia los cuentos “Breve fuego de disparos nocturnos” y “Un día de fiebre”, que narran el momento en que un francotirador espera a su enemigo desde lo alto del campanario de una iglesia, así como la de un maestro rural que es parte de la guerra desde la burocracia y solo llega a saborear momentáneamente el éxito antes de que la suerte le arrebate sus ambiciones.