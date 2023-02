Las marchas no definen resultados, dice analista político de Coahuila

Aún cuando la manifestación por la defensa del voto reunió a miles de manifestantes en todo el país, e incluso en el extranjero, esta podría no incidir en las decisiones para avalar la reforma al Plan B impulsada por el Gobierno Federal.

En opinión del analista político y sociólogo Luis García Abusaid, lo que ocurrió el 26 de febrero y el 13 de noviembre “fueron dos golpes en la mesa” que la ciudadanía dio para mandar un mensaje a los partidos políticos de que quedaron rebasados.

Sin embargo, aunque “las marchas públicas son muy relevantes para la vida democrática de cualquier sociedad, ciertamente las marchas como tal no, no tienden a definir resultados en sentido estricto del término.

“Las marchas, cuando estas ocurren, son refrescantes e importantes para una vida democrática sana, porque permiten a la ciudadanía participar de una manera directa en la toma de decisiones que ocurre entre partidos políticos, entre gobernador y partidos políticos, entre partidos políticos y Presidente de la República en fin; en ese sentido la participación ciudadana es una participación directa que sí incide de manera simbólica verdad en las decisiones que finalmente se llegan a tomar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tramitaste tu INE en Coahuila en 2021 y no la recogiste? Tienes hasta el 28 de febrero para ir por ella

Pero insistió en que “las marchas por sí mismas, sin alimentar, digamos una relación orgánica con los partidos políticos por ejemplo, pueden no alcanzar a tener el efecto deseado leer”.

Sin embargo, enfatizó que “no ha habido en la historia del siglo 20 y de este siglo también, un cambio significativo en las reglas del juego de la vida política, una sociedad sin movilizaciones sin movimientos sociales que lo respalden; por eso los gobiernos y los políticos en general temen a este tipo de manifestaciones, las cuales requieren de una articulación de actores no solamente de la sociedad civil, sino de los partidos políticos para que tengan éxito”.

“Por eso el gobierno, el que sea, no es muy feliz cuando hay una movilización política, un movimiento social, no, aunque sea instantáneo como el caso del 13 (de noviembre) y ahora el 26 (de febrero), en el cual cientos de miles de personas se manifiestan en contra del gobierno o de una propuesta del gobierno, no es algo realmente que les dé tranquilidad o que les dé calma”, finalizó.

MARCHAS SIGNIFICATIVAS

2008: Fernandito Juárez; protestan por niño de 4 años asesinado por policía municipal

2009: Elisa Loyo; protestan por asesinato de joven saltillense en Filipinas

2011: Marcha por la dignidad; Justicia por víctimas de desaparición forzada

2017: Guillermo Anaya; Marcha contra el fraude electoral

2018: Ola Morada; marcha feminista