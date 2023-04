Llama Gobierno del Estado a extremar precauciones en periodo vacacional

Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:

EN CARRETERA

· Antes de viajar, asegúrate de que el vehículo esté en buenas condiciones llevándolo con un mecánico.

· Asegúrate de que todos utilicen el cinturón de seguridad.

· Al conducir no utilices el celular y evita manejar cansado o bajo los influjos de bebidas alcohólicas.

· Planifica con tiempo la ruta que vas a tomar; lleva todos los documentos del vehículo y personales.

EN LA MONTAÑA

· Lleva las provisiones necesarias, así como también agua potable.

· Lleva una linterna para ver en la oscuridad, o de ser necesario para hacer señales de emergencia.

· Carga tu celular o lleva batería extra.

· Avisa a tus familiares sobre el lugar de tu recorrido, fecha de salida, punto de acampar y tiempo estimado para tu regreso.

EN ALBERCAS

· Respeta los reglamentos de parques o albercas, nunca dejes solos a los niños, aunque sepan nadar, aún así corren riesgo de ahogarse.

· No ingreses a nadar si has ingerido alimentos o bebidas alcohólicas.

· Si no sabes nadar, utiliza chalecos salvavidas o algún otro sistema de flotación.

· Evita lanzarte en lugares donde haya peligro, como piedras, raíces o ramas, principalmente en ríos, arroyos o presas.