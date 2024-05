Afirma Álvarez Máynez que será un Presidente post López Obrador

CDMX.- “Quien quiere ejercer el poder después de López Obrador va a necesitar contar con una mayoría social, con una legitimidad social, no va a ser fácil enfrentar el post López Obradorismo y yo me he asumido como un candidato y en su momento como un Presidente post López Obrador”, explicó Jorge Álvarez Máynez al asegurar que tiene altas posibilidades de gobernar México ya que representa a una mayoría silenciosa.

Durante la presentación de su libro “El México Nuevo”, en Guadalajara, Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano señaló que aunque considera difícil enfrentar esta época de la Cuarta Transformación, él está preparado y cuenta con una mayoría de simpatizantes que podrían facilitar la transición de gobiernos.

“Los próximos años se tiene que tratar de otra cosa, tenemos que asumir el gobierno del actual Presidente como una época de transición, como una transición más de la vida política, (...)como una transición que debe dejar atrás ciertas prácticas de opulencia, ciertas prácticas de derroche, de despilfarro, de abuso de poder.

“Ojalá variad de las cosas que logró modificar el actual presidente permanezcan, que se normalice el incremento paulatino a los salarios que el movimiento ciudadano ha defendido desde hace muchos, que se normalice el derecho de las personas a tener un apoyo por parte del gobierno pero no sólo eso, que lo convirtamos no en programas clientelares sino en derechos de los que las personas se sientan sujetas y que podamos cristalizar en una perspectiva de sostenibilidad, de emancipación para todas las mexicanas y todos los mexicanos”, explicó el político zacatecano.

En compañía de Clemente Castañeda, coordinador naranja en el Senado; Patricia Mercado, Senadora y Amalia García, lideresa emecista, Álvarez Máynez reveló que aceptó ir por la grande de Movimiento Ciudadano al darse cuenta de que hay un sector de indecisos que podría lograr que por primera vez el partido naranja llegue a la silla presidencial.