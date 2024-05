Pide Claudia Sheinbaum a Guardia Nacional que no esté en eventos de su campaña

IRAPUATO, GTO.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que no ha cambiado su estrategia de seguridad ni por venir a Guanajuato, ni en otro estado, pero que pidió que los elementos de la Guardia Nacional no estén en los eventos de campaña.

“Yo no he cambiado ninguna estrategia ni por venir a Guanajuato ni por venir a ningún otro estado. Incluso ayer pedí que esta protección que tienen (candidatos locales) se quede fuera de los eventos. No creo que sea correcto pues que estén dentro del mitin, de las asambleas”, manifestó en conferencia de prensa.

Agregó: “Ellos pueden, pues, hacer la protección, pero es importante que la gente se sienta con confianza de asistir a los mítines”.Lo anterior al ser cuestionada de que hubo un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en los eventos de este viernes, Sheinbaum indicó que, es la protección que reciben candidatos tras el asesinato de Gisela Gaytán.