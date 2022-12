El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, manifestó luego de que un sector del consejo estatal del partido se reuniera, que ninguna de las demandas que se plantearon están fuera de los estatutos del partido, pero serán las comisiones nacionales las que decidan, por lo que llamó a no entrar en una polémica en el Estado.

Dicha manifestación la hizo, luego de que un grupo de consejeros del partido guinda solicitó que se formara una comisión en el estado para definir la candidatura a gobernador en el Estado, donde sus opiniones fueran tomadas en cuenta.

Sin embargo, al menos 35 del resto de los consejeros manifestaron que consideraban que, de acuerdo con los estatutos, el mismo Consejo no tenía facultades para intervenir en las asignaciones de las candidaturas; sin embargo, aunque se abstuvieron de la reunión, manifestaron que sería la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quien definiera la licitud de la misma, a fin de que no hubiera una polémica entre ellos.

TE PUEDE INTERESAR: División en Morena Coahuila: Consejo busca designar candidato a gobernador; mayoría rechaza

En ese sentido, dijo que lo que plantean el grupo de Consejeros no es nada que no esté dentro de los estatutos, y específicamente en cuanto a su petición será la Comisión Nacional de Elecciones la que determine, una vez que la misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, diga si la reunión es válida debido al cuórum que hubo.

En ese sentido, dijo que en dicho partido, existe una libertad de ideas y que para ellos no es sorpresivo que se generen diferencias, pues esto fomenta la democracia, y manifestó que, por el contrario, ya se están preparando para vencer al PRI en el proceso electoral.

“Es normal este tipo de diferencias al interior de nuestro partido, que no nos asustan, ni creemos que se deban ocultar, esto fomenta el debate democrático en Morena y a nivel sociedad”, dijo.

“No queremos que las cosas se arreglen en lo oscurito como se hace en el PRI o el PAN, pues yo aseguro que hay miles de panistas que no están de acuerdo en levantarle la mano a Manolo Jiménez, pero no lo dicen porque no se los permiten. Aquí no, aquí nos interesa que todos expresen su punto de vista y su opinión”, manifestó.