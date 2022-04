Madres Poderosas de La Laguna, declaran el 3 de abril como el Día del feminicidio en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El 3 de abril fue declarado por el colectivo Madres Poderosas de La Laguna, como el “Día del feminicidio”, en recuerdo de la primera sentencia por este delito entre uno de sus integrantes.

El colectivo Madres Poderosas de La Laguna, es un grupo de madres de víctimas de feminicidio y realizó un evento en el antimonumento en la Calzada Colón para recordar no solo el primer caso, sino todo el proceso y los obstáculos por los que tienen que pasar las familias para obtener justicia.

María Elena de la Fuente, vocera del colectivo y madre de la víctima Ceci Eguía, expuso que prácticamente las familias se enfrentan a todo un sistema.

De la Fuente comentó que son 21 casos de víctimas que son parte del colectivo Madres Poderosas. Desde la primera sentencia, hay todavía casos que siguen en proceso, hay tres presuntos feminicidas prófugos y otros casos en el que los expedientes no avanzan.

María Elena de la Fuente dijo que para lograr la justicia han tenido que parar los juzgados penales y hacer todo tipo de protestas.

“Uno dijera me presento en Fiscalía y van a hacer su trabajo y tener todo bien. Pero no. A parte de traer el dolor, de quedarte con niños, enfrentarte a declaraciones, revictimizaciones cuando el duelo está en pleno proceso.

“Es muy difícil. Te enfrentas a que no te hagan caso, no te dicen las cosas a las que tienes derecho, tienes derecho a que te ayuden económicamente a que te digan que no deben cremar a tu hija porque se van pruebas. Es enfrentarte con todo un sistema”, explicó María de la Fuente.

José Remedios Cruz, padre de Karen y esposo de María de Jesús, asesinadas por la pareja del primero el 18 de diciembre de 2016, narró que desde un inicio se viven obstáculos para obtener la justicia.

SE ENCARGA DE NIETOS, POR MUERTE DE MADRE Y ABUELA

En su caso, él vivía en Estados Unidos y tuvo que regresar a México no solo para buscar justicia, sino también para hacerse cargo de una nieta y un nieto que hoy tienen 8 y 10 años.

“Los he sacado adelante como Dios me ha dado licencia. Estuve dos meses solo, corriendo en la fiscalía, me decían que no entendía, cuando yo lo único que les pedía era justicia como debía ser”, recordó.

La sentencia por el feminicidio de su esposa e hija fue en 2017 y al feminicida le dieron 75 años de prisión, ahora su único interés ahora son sus nietos.