Manda a su hermano a la tienda y cuando regresa lo encuentran sin vida al oriente de Saltillo

El padre informó que Juan no tenía problemas, pero que una vez lo vio llorando por una joven y que había comenzado a beber

En poco tiempo, los miembros de la institución humanitaria llegaron para brindar apoyo al joven llamado Alejandro, quien indicó que su hermano Juan Trejo, de 27 años, no respondía.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece trabajador tras sufrir descarga eléctrica al interior de empresa en Ramos Arizpe

Durante la valoración, se descubrió una lesión en la muñeca izquierda causada por un arma blanca. Las autoridades se entrevistaron con los familiares, incluyendo su hermano y su padre, quien llegó poco después.

Alejandro informó que su hermano lo envió a una tienda a hacer un depósito y al regresar, lo encontró pendiendo de un cinturón que había atado al riel del portón. Rápidamente lo bajó y pidió ayuda al número de emergencias.

Después de la confirmación y de notificar al padre, este último llegó y no podía creer lo sucedido. Afirmó que Juan no tenía problemas, aunque recordó que lo encontró llorando una vez por una joven. Aunque comenzó a beber, no cree que esta fuera la razón de su trágica decisión.

Las autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llegaron para tomar conocimiento del incidente. Se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente se procedió al levantamiento del cuerpo.

Una vez que se determine la causa del fallecimiento mediante la necropsia legal en el Semefo, el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios y para que puedan darle el último adiós.