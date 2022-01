Más de un año sin justicia para ciclista atropellada en Ramos Arizpe

La justicia continúa sin llegar para Elizabeth Tovar Sánchez, quien fue atropellada el 29 de diciembre del 2020 cuando se dirigía en bicicleta a su trabajo en el Centro de Ramos Arizpe. Un año después, ella continúa postrada y delicada, y los gastos para sobrevivir no han sido cubiertos por la persona responsable del siniestro.

La primera audiencia se realizó en enero del 2021 y desde entonces las siguientes audiencias se han pospuesto por diversos motivos, el más reciente ocurrió este martes 18 de enero cuando la conductora Silvia Berenice Reséndiz Plata revocó a su abogado, por lo que el juez suspendió la audiencia y pospuso el siguiente encuentro para el 2 de febrero.

El caso ya fue judicializado y el expediente fue turnado a un juez como parte del proceso penal antes del juicio oral ante un tribunal; sin embargo, la familia de Elizabeth Tovar Sánchez no se explica por qué el camino para ejercer justicia ha sido tan lento y complicado, sobre todo cuando hay grabaciones de cámaras de seguridad que muestran el momento en que la automovilista, a velocidad inmoderada, no se detuvo y arrolló a la ciclista que cruza la calle; además cuestionó si la revocación del abogado no se trató de un movimiento para el aletargar el proceso o si el puesto del papá de Silvia Berenice estaría influyendo en empantanar el caso, pues se trata del gerente del Programa de Abasto Social de Coahuila de Liconsa, Víctor Javier Reséndiz Cantú.

El 29 de diciembre del 2020, la señora Elizabeth iba en bicicleta a su trabajo de cocinera en un restaurante ubicado en el bulevar Plan de Guadalupe, donde el límite máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora, pero antes de cruzar la vialidad fue embestida a presuntamente 120 kilómetros por hora.

La ciclista sufrió traumatismo craneoencefálico, incluso su casco de protección se partió, y los médicos que la dieron de alta diagnosticaron que ya no volvería a hablar, mover o estar consciente, que su estado sería vegetativo, debido al impacto por el automóvil Nissan Sentra (placas FNF 85 45), conducido por Silvia Berenice Reséndiz Plata, de 38 años.

“Mi mamá sigue en cama, pero ya se comunica con nosotros, ya está empezando a mover manos y piernas, ya nos reconoce; sin embargo, nos falta mucho camino por recorrer y para eso necesitamos que (la conductora que la atropelló) empiece a hacerse responsable con las terapias, resonancias, especialistas y muchas necesidades más”, explicó Eliza García Tovar, hija de la víctima.

Elizabeth Tovar tenía 10 años de ser ciclista y utilizar este vehículo como medio de transporte, practicaba yoga y ejercicio, vivía sola, tenía un taller de costura, otro de manualidades, hacía carpintería, además del trabajo en el restaurante donde su patrón no la tenía asegurada ante el IMSS. También es madre de dos hijos, Hugo y Eliza García, y abuelita de dos nietos.