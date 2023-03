Una joven estudiante de segundo grado de Secundaria terminó intoxicada y atendida en un hospital de Monclova, luego de realizar un “reto” junto a otras compañeras, el cual consiste en tomar Clonazepam disuelto en una botella de agua.

Los hechos ocurrieron en la Secundaria General No. 3 “Profesor Martín González Vázquez”, con un grupo de alumnas de 2° grado sección “C”.

Rubí Sánchez narró para medios de comunicación que su hija “Maritza” fue una de las jovencitas que tomó el medicamento, al sentirse mal a media mañana de este jueves, los directores del plantel le llamaron para que recogiera a su hija y al llegar la encontró mareada; a los pocos minutos de desmayó, por lo que la jovencita fue trasladada a un hospital de la localidad.

La madre de familia afirmó que los directivos del plantel se mostraron indiferentes a la situación, pues ellos sabían que su hija y otras compañeras habrían ingerido el medicamento.

“Ahora salen que aquí no se las dieron, quiero que me digan quién se las está dando, porque fue allá adentro donde obtuvieron las pastillas; no me la dieron aquí afuera, la recogí allá adentro, nada más me dijo la subdirectora: ‘le dieron Clonazepam a la niña’, ¿quien? no me dijo; agregó que había otras cinco niñas”, expuso la madre de familia.

Rodrigo Cháires Zamora, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, informó que se recibió un reporte de un hospital por una probable intoxicación de unas menores de edad y la Agencia de Investigación Criminal ya inició una investigación de oficio por el caso.

Ya se hizo contacto con una de las madres de familia y se tienen referencias de que presuntamente hay cinco menores involucradas, se harán las diligencias correspondientes para aclarar la situación.

Aclaró que esta situación puede obedecer al reto “El que se duerma al último, gana” entre jóvenes donde se consume medicamento controlado, esto ocasiona daños a la salud.

Afirmó que efectivamente hay riesgo de vida para las personas que ingieren el medicamento controlado sin receta y desde luego sin las dosis adecuadas o recomendadas por un médico.

“Este tema no lo habíamos visto en esta dimensión en esta región, de aquí que merece especial atención esta clase de temas, la información se compartirá con otras instancias educativas y de salud”, advirtió.

Señaló que es importante que los padres de familia estén enterados sobre esta información que se comparte a través de redes sociales e involucra a jóvenes estudiantes para prevenir más casos que lleguen a perjudicar a la salud de los mismos.

Explicó que el Servicio Médico Forense verificará cuánto medicamento tomó la menor que fue hospitalizada y de dónde lo obtuvo.