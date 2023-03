Ni servidores públicos o AMLO hace algo por AHMSA: Sindicato Nacional Democrático

Altos Hornos de México enfrenta la peor crisis en su historia, al grado de dejar sin sueldo a 17 mil trabajadores y sus familias, y ni alcaldes de la Región Centro, diputados locales y federales, senadores, el Gobernador de Coahuila o el presidente de la República Mexicana están haciendo algo para que esta fuente de empleo salga adelante, opinó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.



En una rueda de prensa reiteró que “Altos Hornos de México ya tocó fondo”, sufrió el corte de la energía eléctrica por segunda ocasión y ha dejado de pagar salarios y más prestaciones a sus trabajadores sindicalizados y de confianza por falta de recurso, pues enfrenta una crisis financiera muy severa.



“Lo acabo de decir hace días que ya se tocó fondo ¿Qué te indica que haya un corte de luz?, ¿Por qué nos la cortan en las casas? Porque no la pagas, ¿Por qué no la pagas? Porque no hay dinero”, dijo el líder sindical.



Destacó que lo más molesto es que hay personas de la región inmiscuidas en la política a niveles local, regional, estatal y federal, pero nadie está intercediendo para que la empresa se estabilice.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescente de 14 años presuntamente discute con su madre y se quita la vida en Monclova



“Ya estuvo bueno, la verdad a veces molesta por que hay gente que tiene mucha relevancia política en la Región Centro, a nivel Estado y a nivel Federal, y nada más estan viendo los toros de arriba.

“No lo veo con afán político, de ninguna manera, pero solo dos alcaldes de la Región Centro han estado machacando, pero también al Gobierno del Estado siento que le ha faltado. Los diputados, los senadores, el mismo presidente, hacemos que vemos, hacemos como que opinamos, todo mundo preocupados, pero nadie hace nada”, expresó.



Aclaró que la situación por la que está atravesando la empresa es de conocimiento de todos a nivel nacional y todos estos representantes de los coahuilenses saben cuáles serán las consecuencias de que esta no vuelva a reactivarse, toda vez que son solo 17 mil familias las que dependen directamente de ella, a las familias que se benefician indirectamente.



“Todos tienen conocimiento de lo que puede suceder, no se que les mueva, pero lo único que no veo es esas ganas de jalar todos”, refirió a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.



Leija Escalante, manifestó que ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno en esta problemática de la acerera, por ahora solo queda esperar a que llegue una inversión de recursos por parte de nuevos dueños o accionistas para que la empresa repunte, reactivando su producción de acero.