‘No aplican norma proaborto en casos de menores abusadas en Saltillo y Torreón’ reclama directora de la organización Incide Femme

La directora de la organización Incide Femme, Ariadne Lamont, dio a conocer que por lo menos en Saltillo y Torreón se han identificado casos donde la norma NOM-046 para interrumpir el embarazo en caso de violencia sexual no ha sido aplicada en instituciones de salud pública.

Dichos casos fueron identificados en Hospitales Generales de Saltillo y en Torreón, cuestión por la cual en la última mesa de trabajo que tuvieron entre organizaciones y autoridades, se le pidió a la Secretaría de Salud capacitar adecuadamente para que los médicos de la institución pública promuevan y respeten la norma.

“Estamos interesados en que la Secretaría de Salud entienda que cuando les llegan niños y niñas víctimas tienen que aplicar la Norma y si hay embarazos, tienen que informar de manera científica, no hacer lo que hacen, que es ponerles el corazón del niño a todo volumen y las niñas decidan no abortar y renuncien al derecho por manipulación”, mencionó.

Entre los 2 casos, Ariadne dijo que existe una niña de 12 años que ya está amamantando porque no le explicaron sus derechos, mientras que la otra menor solo tiene 13 años.

Recordó, que en estos casos puede incluso derivar alguna sanción penal, civil o administrativa; sin embargo, no se ha sabido de alguna concretamente, mismas que también están solicitando.

En cuanto a los más de 30 casos de violencia sexual que la Sedu reportó en escuelas de Coahuila, la activista también manifestó que es lamentable que no se aplique el protocolo que se tiene preparado para operar en estos casos, salvo en algunos en los que las direcciones permiten a los maestros reportar abiertamente.

“El problema que vemos es que este procotolo no siempre se aplica, porque los directores dicen ‘no es nuestro problema’; es raro quien se mete. Hay inspectores y maestras que sí se meten, pero no siempre es así. Siento que esa Secretaría trata de guardar las formas para que no haya como escándalos”, mencionó.

Sin embargo, la directora de la organización, que actualmente ha acompañado 17 casos de violencia sexual en menores, dijo que también la problemática de la violencia sexual donde los niños son víctimas ocurre en el hogar, y recordó que en todo el universo de casos que se pueden registrar, uno solo recibe sentencia implicando que existe un índice de 99 por ciento de impunidad en estos casos.

Coahuila se ubica en los tres primeros lugares a nivel nacional en embarazo adolescente. Tan solo tan solo en los primeros seis meses del año, las cifras ya alcanzaban los 3 mil 648 casos.