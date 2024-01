No hace alto y la chocan en el Centro de Saltillo

Al no hacer caso a un señalamiento de alto metálico, la conductora de un vehículo ocasionó un accidente vial la tarde de este lunes en las calles de la Zona Centro, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal de Tránsito al lugar del accidente.

Los oficiales se presentaron en las calles Ignacio La Llave y Benito Juárez, en el corazón de la ciudad, donde se vieron enfrascados los autos, uno particular y otro del servicio público quienes transitaban por el sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: segundo piso arde en llamas y vecinos intentan apagarlo... sin éxito

Se señaló como responsable del accidente a Aracely, de 48 años, quien circulaba por la calle La Llave, con dirección a Benito Juárez, siendo en este cruce donde con su auto Nissan Sentra con láminas FBY 814 A, donde de le atravesó al taxi.

El vehículo de alquiler conducido por Ricardo, de 60 años, no alcanzó a frenar, pues tenía vía libre y no esperaba que se le atravesara algún auto, por lo que no logró detener el Nissan Tsuru, con placas de circulación B763DAL, número económico 4226-T.

El ruletero llevaba pasaje y estos resultaron con algunos golpes, siendo la mujer del auto que se señaló como responsable, la que dijo que se haría cargo de los daños y los gastos médicos.

Se llegaría a un convenio entre ambas partes por parte de la aseguradora, quienes llegaron al lugar para que los vehículos fueran llevados a un taller para su reparación y los lesionados a una clínica para la atención correspondiente.