¡No seas cómplice! Vota y conviértete en el héroe de la democracia en Coahuila

El ex alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez , encabeza la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Ahora bien, si eres de los que piensa que no va a votar porque “siempre ganan los mismos ”, déjame decirte que tú mismo estás siendo cómplice, porque seguramente los simpatizantes de los que no quieres que ganen sí se decidan a ir a las urnas. .. y el resultado es claro.

¿Sabes por qué es importante votar? Pues porque es como el botón mágico de la participación ciudadana. Con un solo clic en la boleta, estás dando luz verde al gobierno, tienes el poder de influir en las políticas y leyes, y, de paso, te conviertes en un ciudadano activo que ejerce su poder en una sociedad democrática.

En VANGUARDIA nos lanzamos a Facebook para preguntar a nuestros seguidores si van a votar el 4 de junio, sí o no, y, por supuesto, el porqué. ¡Y aquí te traemos algunas respuestas!

Ana Luisa Leza Hilario, una participante comprometida, afirmó con convicción: “Claro. Si no votas, ¿cómo puedes exigir después? Es un derecho y una obligación”. Su postura reflejaba su creencia en la responsabilidad ciudadana.

Por otro lado, Neppi Anakwa compartió su perspectiva de manera contundente: “Sí, porque soy responsable de mis derechos y obligaciones... Y me encanta madrear gente cuando el rumbo del país va mal... No hacer una defensa estúpida diciendo... Yo por eso no voto... Respuestas pendejas. Anúlalo si ninguno te convence, pero asiste”. Su lenguaje enérgico denotaba una gran pasión y un deseo de hacerse escuchar.

Samari Ávila Deep se unió a la conversación con un objetivo claro: “Para eliminar los goberladrones ratas de los últimos 18 años y todavía quieren más Coahuila no te acabes, fuera el Moreirato corrupto que endeudó al estado”. Sus palabras revelaban una profunda frustración hacia la corrupción y la necesidad de un cambio en el liderazgo.

Salvador Treviño instó a la participación masiva en las elecciones y advirtió sobre los riesgos de no hacerlo: “Sí. Debemos salir a VOTAR masivamente este 4 de Junio contra Morena y la 4T! Porqué de lo contrario llegará ese cáncer a nuestro estado y con éste la muerte!”. Su mensaje tenía un tono apremiante y una creencia firme en la importancia de votar en contra de un partido político específico.

Isaac Lozano, en cambio, expresó su deseo de ver un cambio de partido en el poder: “Sí, para sacar a los del prian no quieren perder el hueso se la van a pellizcar ahora sí ya se van”. Sus palabras transmitían una mezcla de satisfacción y expectativa, dejando entrever su anhelo de un nuevo panorama político.

A través de esta discusión en Facebook, los usuarios de VANGUARDIA expresaron sus opiniones con pasión y determinación, compartiendo sus puntos de vista sobre la importancia de ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. Cada uno desde su perspectiva, buscaban influir en la opinión de los demás y fomentar una participación activa en el proceso democrático.

IMPORTANCIA DE EJERCER TU DERECHO AL VOTO

Votar en las elecciones para gobernantes es fundamental y de gran importancia en un sistema democrático por varias razones:

Expresión de la voluntad ciudadana: El voto es la principal manera de que los ciudadanos puedan expresar su opinión y participar activamente en el proceso político. Al votar, cada persona tiene la oportunidad de elegir a los representantes que considera más adecuados para ocupar cargos de poder y tomar decisiones en nombre de la sociedad.

Legitimidad del gobierno: Cuando los ciudadanos participan en las elecciones y eligen a sus gobernantes, se otorga legitimidad al gobierno resultante. Al tener un mandato democrático, los gobernantes cuentan con un respaldo popular que les confiere autoridad para ejercer el poder y tomar decisiones en beneficio de la comunidad.

Responsabilidad y rendición de cuentas: El acto de votar es una forma de ejercer la responsabilidad ciudadana y exigir rendición de cuentas a los gobernantes. Al participar en las elecciones, los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar y seleccionar a los candidatos que consideran más competentes, éticos y comprometidos con el bienestar de la sociedad.

Influencia en las políticas y leyes: Los gobernantes electos tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como la formulación de políticas públicas, la implementación de leyes y la asignación de recursos. Al votar, los ciudadanos tienen la posibilidad de influir en estas decisiones, respaldando a los candidatos cuyas propuestas y plataformas políticas se alinean con sus valores y prioridades.

Defensa de los derechos y libertades: El voto es un mecanismo para proteger y promover los derechos y libertades de los ciudadanos. Al elegir a gobernantes comprometidos con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, se contribuye a fortalecer el sistema de gobierno y garantizar la protección de las libertades individuales y colectivas.