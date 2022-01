Ómicron está en Coahuila; el incremento de casos COVID será considerable, asevera Riquelme

Durante una gira de trabajo por la región centro del estado el mandatario destacó que, aunque solo se han confirmado tres casos positivos de esta cepa a la Secretaría de Salud, no hay necesidad de hacerse más estudios para comprobarse que los nuevos casos se deben a esta variante.

“Aquí está, el Ómicron está en Coahuila parte de los contagios y el acelere de los indicadores hacia mayor número de contagios es que está aquí”.

Expuso que como se había anunciado, se está entrando a una etapa crítica de la pandemia y durante esta semana y la entrante se verá un incremento mayor en los casos nuevos del coronavirus.

“Hoy casi llegamos a los mil positivos en un día, muy probablemente estemos así esta semana y la próxima con un incremento considerable en un pico que está considerado en todo el país a nivel nacional”.

Mencionó que por fortuna no esta cepa no necesariamente impacta a la hospitalización y a los fallecimientos, se ha detectado por expertos que el Ómicron pasa rápido en un aproximado de diez días, registra síntomas de dolor de cabeza, ardor en la garganta, se asemeja a una gripe, sin embargo, no se puede minimizar, es COVID y hay vulnerables ante este virus que son las personas que no se han vacunado y aquellos que tienen alguna comorbilidad.

En un estudio realizado a los 194 hospitalizados que tiene el estado al día de hoy se arrojó que la mayoría de ellos no recibieron biológico para protegerse del virus.

“No tenemos algún indicador que nos esté orientan a un riesgo en algún sector poblacional que no sean los que no están vacunados o personas con alguna comorbilidad”

Riquelme Solís afirmó que actualmente en Coahuila hay cerca de 400 mil personas que no han recibido la vacuna contra esta enfermedad, se ha cubierto un 80 por ciento de vacunación con doble esquema, el avance ha sido considerable sin embargo hay que trabajar en cubrir a la mayor cantidad de población.

Llamo a la población que no está inmunizada a que acuda a las campañas de vacunación que realiza el gobierno federal para rezagados y de manera responsable inviten también a sus familiares y amigos que no se han vacunado a que lo hagan para evitar riesgos

“Esta comprobadito, hace un momento decía en mi intervención, varios funcionarios públicos se contagiaron y ya salieron ya se habían contagiado con sintomas severos y ahorita no los síntomas son como una pequeña gripe y ardor en la garganta, salen rápido a los diez días, la verdad es que se han hecho la prueba a los diez días es lo que estamos viendo con la gente cercana”.

SUBCOMITÉS REALIZARÁN RESTRICCIONES NECESARIAS EN LOS MUNICIPIOS

Mientras tanto con apoyo de los Subcomités de Salud y autoridades municipales se tratará de disminuir la movilidad de la población sin embargo no se tendrá cierre de comercios, restaurantes como al inicio de la pandemia.

Se va evitar que se lleven a cabo eventos sociales que no están registrados ante la autoridad municipal y el comité de salud.

En cuanto al retomar a actividad educativa con clases presenciales, dijo se hará con cuidado, por ello se inicia mañana la aplicación de refuerzo en los trabajadores de este sector en todo el estado.

Se planea iniciar el próximo 17 de enero con clases presenciales, se analizará que no haya contagios, que se pueda asistir, si hubiera un salón con contagios se irá a trabajar de forma virtual.

“Ya van a ir los maestros con un refuerzo por eso extendimos hasta el día 17 de enero y a partir del mes de enero y primeros de febrero, de manera escalonada podremos ir reaperturando el resto de las escuelas que son alrededor de 400 mil escuelas más vamos a proseguir con mucho cuidado cada subcomité tiene la faculta de hacer los cambios necesarios por que ellos saben donde esta la movilidad de cada municipio” concluyó.