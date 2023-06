Pese a que siempre ha existido un diferimiento en las consultas de seguimiento a los pacientes que viven con enfermedades crónicas y que se atienden en la Unidad de Medicina Familiar número 73 del IMSS en Satillo, esta vez se dieron quejas por falta de medicamentos, tratamientos y atención médica. De acuerdo con pacientes consultados por VANGUARDIA, todos los días la farmacia se encuentra desabastecida, lo que provoca que los pacientes tengan que acudir a establecimientos comerciales para conseguir los medicamentos por su cuenta. TE PUEDE INTERESAR: Retrasos, uno de los desafíos del transporte público en Saltillo

Algunos de los faltantes son Dapaslitiazona, Evolocumab en solución inyectable, Atorvastatina en tabletas, Letrozol, Dapagliflozina, Espironolactona, que se utilizan para tratamientos de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y entre otros padecimientos crónicos y degenerativos. SIN CITA DESDE ABRIL Desde el 9 de junio la señora Andrea Zúñiga Muñiz espera que la clínica 73 resurta su medicamento para una infección urinaria que le resultó luego de que le detectaran presión alta. Se trata del Nitrofurantoina que contiene 30 tabletas.

El médico Víctor Arturo Méndez Oseguera le recomendó tomarse hasta 2 tabletas diarias para evitar otras complicaciones en la salud de Andrea, pero hasta ahora no se ha podido resolver su padecimiento debido a que no cuentan con el medicamento en la farmacia. De hecho, la receta que no ha podido surtir y tiene un sello que dice “medicamento pendiente”. “He venido diario para ver si tienen mi medicamento y nada, siempre me dicen que espere a mañana que porque viene en camino pero estoy así desde el 9 de junio, ya es casi un mes y sigo con la infección urinaria, tengo los pies hinchados, no me han podido ni dar una cita porque todos los médicos siempre están ocupados”, comenta la afectada.

Como padece presión alta, le solicitaron análisis clínicos a los que tampoco le han podido dar lectura. “En abril me pidieron que me hiciera unos estudios y me dieron la cita para ese mes. Luego vine, el 25 de abril y tomé un turno para que me atendiera el médico pero nunca hubo alguien disponible. Yo les preguntaba que entonces qué proseguía para mi tratamiento por presión alta y me dijeron que tenía que venir otro día porque no había doctores”, dijo Andrea, al mismo tiempo que muestra los sellos que no pudo canjear por una cita.

PACIENTE DIABÉTICO SIN CITA NI MEDICAMENTOS La paciente Cielo Margarita Ruiz también compartió que no ha tenido un adecuado control de su diabetes y esto le ha provocado dificultades en su presión arterial y colesterol. “Tengo sin cita desde principios de abril y tampoco hay medicamentos, los he tenido que conseguir yo misma en las farmacias. Lo que compro es Exenatida con tres inyecciones por 2 mil pesos, pero esto lo tengo que conseguir para un tratamiento diario, no me sale”, expuso la afectada.