PAN Coahuila elige a consejeros nacionales; analizarán si van en coalición para el 2023

La Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional en Coahuila, seleccionó a los cinco consejeros que representarán a las decisiones y demandas del comité estatal frente a la dirigencia nacional para la toma de decisiones en los siguientes procesos electorales.

La asamblea, se llevó a cabo con una convocatoria que logró la representación de todos los municipios de Coahuila donde el Partido tiene afiliados a nivel estado.

Publicidad

Fueron al rededor de 300 las personas que acudieron a la cita para la renovación del consejo donde se eligieron cinco personas, entre ellas, dos mujeres y tres hombres.

Inicialmente eran siete las personas que se habían postulado para tomar el cargo de consejero nacional, sin embargo, tanto Gerardo Aguado, como Bernardo González Morales, declinaron su postulación en dicho proceso.

Los seleccionados fueron Alma Fong Méndez, Blanca Eppen Canales, Guillermo Anaya, Ernesto Saro y Mario Dávila, quienes formarán parte del grupo de consejeros nacionales compuestos por 270 integrantes en México.

Publicidad

“Estamos renovando nuestro consejo nacional y estamos próximos a tener una asamblea nacional”, dijo Agustín Rodríguez, delegado del PAN al proceso electoral, quien adelantó que esta tarde tendrían una reunión entre consejeros del Estado para ver si se explora la posibilidad de una alianza política en el Estado con otros partidos.

TE PUEDE INTERESAR: PAN Coahuila decidirá el domingo si busca alianza con PRI y PRD para el 2023

“La coalición depende de que nosotros cuidemos lo que somos, y cualquier fuerza política que desee sostener una coalición debe respetar eso. Hoy por hoy, el tema es la defensa del INE; si no hay cuidado a la democracia, si no protegemos a las instituciones no hay ni alianza en el 2023 ni en el 2024”, mencionó.

Publicidad

Por su parte, Elisa Maldonado, presidenta del Comité Estatal, aclaró que el proceso únicamente consiste en explorar posibles alianzas, y con los diálogos que se sostengan se habrá de tomar una decisión previo a que el Instituto Electoral de Coahuila dé un ultimátum a la inscripción de coaliciones.

En ese sentido, la misma dirigente dijo que se habrán de escuchar las voces de la militancia compuesta por al menos mil 400 personas en la entidad.

“Debemos ser de puertas abiertas para escucharlos y saber qué va a ser mejor para Coahuila”, explicó.

Publicidad