Pareja de abuelitos vive en el abandono; piden apoyo a las autoridades de Parras

La pareja de abuelitos señala que lo hicieron porque ellos supuestamente dejan pasar personas a cazar venados, además que los “visitan los sicarios”, dijo doña Asunción: “yo no sé que son sicarios, nosotros no nos metemos con nadie, no es justo lo que nos hacen”, expresó, casi a punto del llanto la mujer.

Además, están haciendo pozos para sacar el agua, se nos está secando nuestro ojito de agua que salía de la tierra donde les damos de beber a nuestros animales y nosotros.