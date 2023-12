Policías de Coahuila retuvieron a familia con niña de 3 años y les niegan comunicarse; CDHEC pide investigar a elementos

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación contra agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Fiscalía General del Estado, tras resolver un caso donde una familia se quejó de haber sido detenida y retenida durante horas, sin poder dar aviso a personas en el exterior.

El caso se registró en junio de 2020, cuando la familia se dirigía a una tienda de autoservicio conocida en la ciudad de Piedras Negras, cuando fue detenida por los agentes de la Policía Civil sin un motivo justificado.

La queja fue interpuesta por la madre de la mujer quien transitaba con su esposo y su hija de tres años, cuando fueron detenidos por elementos de la Policía que no portaban ningún uniforme y únicamente estaban vestidos de negro, según los testigos.

De acuerdo con el relato de la madre de la agraviada, durante varias horas la familia fue buscada en instituciones de Policía y de procuración de justicia, sin que alguna le diera información sobre el paradero de los detenidos, así como de la menor de edad, sino hasta que acudieron con agentes de la Guardia Nacional quienes les dijeron dónde encontrarlos.

Durante el proceso de la queja, la CDHEC realizó una serie de diligencias, como acompañar una segunda búsqueda en las dependencias, pero tampoco hubo una respuesta favorable en un inicio, y fue hasta después de la insistencia que logró acceder con los detenidos.

En las entrevistas, los agraviados narran que sufrieron actos de tortura, incomunicación, además de que a la menor de edad se le realizó una pericial ginecológica que no fue solicitada por la madre, quien la acompañaba.

“Yo les pedí a los agentes que me detuvieron que me permitieran hablarle a mi familia y no me dejaron hacerlo, y cuando revisaron a la niña en el área de servicios periciales, la revisaron mediante una revisión ginecológica, lo cual yo no lo pedí y así lo hizo el médico de la Fiscalía”, indica el relato de la mujer.

Después de contrastar las versiones y los elementos que fueron recopilados por la visitaduría de la CDHEC, dicho organismo consideró que los elementos tanto de Fiscalía como de la Policía Civil de Coahuila, habían cometido actos violatorios a los derechos humanos.

Entre estos existen modalidades como detención arbitraria, retención ilegal, lesiones, y violaciones a los derechos de las personas menores de edad.

En esta recomendación, existen seis puntos recomendatorios establecidos por la CDHEC para resarcir el daño entorno al caso, y el primero de ellos es continuar o iniciar un procedimiento contra el médico legista de la Fiscalía por haberle aplicado una revisión indebida a la menor.

“Por las omisiones en que incurrió en perjuicio de la menor de edad, debido a que la revisión médica se hizo sin especificar el protocolo de actuación en el cual se basó y sin que se agregara el consentimiento informado del familiar que la acompañaba”, indica la CDHEC.

Además de reparaciones de daño y garantías de no repetición, la CDHEC también solicitó a las autoridades iniciar los procedimientos administrativos para identificar a los elementos que colaboraron con las violaciones a los derechos, para que les sea impuesto un castigo conforme a derecho.