Por exceso de velocidad, conductor choca contra auto estacionado y vuelca en Saltillo

Sobre su toldo quedó un automovilista con su auto, luego de circular a exceso de velocidad y chocar un auto estacionado, el cual lo hizo volcar sobre Álvaro Obregón y Manuel de Mederos en la colonia 15 de Abril.

Alrededor de las 8:25 de la mañana fue registrado el accidente que se presentó en dirección a Luis Echeverría Álvarez, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del accidente.

El conductor del vehículo Volkswagen Vento con placas de circulación EUG 246 C, quien no proporcionó sus datos generales y solo dijo contar con 32 años, ínformo que perdió el control del auto en la curva, argumentando que no iba rápido.