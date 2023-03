Por manejar a exceso de velocidad, saltillense casi termina prensada

A pesar de que llevaba puesto el cinturón de seguridad, la conductora resultó gravemente herida en la cabeza por el impacto del cristal.

La intervención de una ambulancia fue necesaria para rescatar a la afectada, aunque no se requirió el uso de herramientas hidráulicas. Debido a que no hubo otro vehículo involucrado en el accidente, no se asignó un custodio a la lesionada.

Sin embargo, las autoridades se llevaron el vehículo de Gloria Rodríguez a un corralón municipal debido a los daños causados a la propiedad de la CFE. La compañía de seguros será la encargada de solucionar el problema.