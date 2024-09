¡Alerta Torreón! (II): El choque entre el gobernador de Coahuila y el alcalde de Torreón

1) Las capas del conflicto en un horno nacional y regional que no está para bollos.

1ª capa: El conflicto entre Román Alberto Cepeda (RAC) y Manolo Jiménez Salinas (MJS). De manera obsesiva, RAC presume tener el derecho a ser gobernador por linaje familiar.

Esa presunción le costó una ruptura con Miguel Riquelme , cuando éste le informó que sería el candidato a la gubernatura en 2017. La segunda ocurrió cuando el mismo Riquelme le compartió su decisión de apoyar a MJS en 2021.

La primera ruptura fue, en apariencia, resuelta cuando Riquelme apoyó a RAC para ser alcalde de Torreón. Pero no fue así. Ni esta o la segunda fractura sanaron porque RAC desairó y faltó al respeto numerosas veces a Riquelme y a MJS. E inclusive, coqueteó con la posibilidad de apoyar a Ricardo Mejía .

Cuando MJS llega a la gubernatura en 2023, no tiene control de la estructura territorial priista, un candidato propio y, menos, tiempo para tomar la mejor decisión y, de manera pragmática, secunda la candidatura de RAC.

RAC sufre para ganar y otorga un leve agradecimiento a MJS. Tal como lo hizo con Riquelme. El mensaje de RAC para los dos fue: “el triunfo es sólo mío porque nunca recibí el apoyo prometido: gracias de cualquier manera”.

La respuesta de MJS, sin embargo, ante el errático comportamiento de RAC ha sido institucional, con algunos deslices puntuales. Pero la relación nunca sanó, sino que empeoró.

2ª capa: El conflicto entre MJS y Torreón. MJS no las tiene todas consigo en Torreón. Dejó una multitud de compromisos de campaña sin cumplir y su equipo, ahora, no atiende llamadas o recordatorios de nadie.

El desplazamiento de Eduardo Olmos a la nada política fue mal visto. También el nombramiento del secretario de Economía.

Por su parte, la militancia priista ha chocado, una y otra vez, con los enviados por MJS desde Saltillo. Mientras, numerosas mujeres de clase media alta y alta que apoyaron a Xóchitl ya descubrieron el doble juego del PRI en las pasadas elecciones: mientras ellas trabajaban a destajo, ningún candidato del PRI apoyó a Xóchitl en sus campañas.

Finalmente, el torreonense tiene la percepción de que MJS asiste al evento oficial, pisa Torreón y corre de nuevo a Saltillo.

Ironía: los torreonenses soportaban esos detalles por el trabajo de RAC y MJS por mantener los altos índices de seguridad en Torreón.

3ª capa: El conflicto entre Torreón y Saltillo. Torreón no es fácil para los gobernadores: con excepción de don Eulalio y de Riquelme, todos los gobernadores han pisado y corrido.

Pareciera existir una torre de Babel en la cual dos culturas políticas distintas no han encontrado todavía puentes de diálogo y entendimiento.

La muestra reciente es el conflicto entre RAC y MJS por la salida del municipio de Torreón del Mando Único estatal. La embestida mediática y política oficial ha sido masiva y brutal para culpar a RAC de la posible infiltración del crimen organizado a Coahuila. Dicha acometida apuesta a la polarización y, por tanto, al madrazo seco que hinque a RAC para doblegarlo.

Es obvio que no conocen a RAC y menos a los torreonenses: RAC no se va a doblar y si la arremetida estatal se pasa de tueste, los torreonenses arroparán a RAC porque, a pesar de TODO, él es uno de ellos. Y los saltillenses no.

Este es el momento de la mediación política de alto nivel para encontrar alternativas a decisiones que impactan negativamente a Torreón y al gobierno Estatal. Es la ocasión de la política de Estado porque el madrazo autoritario es un bumerán que golpeará a ambos gobiernos pero, sobre todo, a los torrreonenses. Óscar Pimentel , secretario de Gobierno, anda por Torreón. Esperemos el resultado de sus buenos oficios.

2) No lo sé Rick, parece falso. Pero ¿qué opinas tú? Sí el conflicto no es resuelto a través de la mediación política de altura, MJS perderá electoralmente Torreón con Morena . Y los dos cárteles sinaloenses aterrizados en Durango invadirán Torreón. Situación que aprovecharían los cárteles tamaulipecos para entrar por Piedras Negras, el otro municipio reacio al Mando Único.

Entonces, el dedo flamígero de la historia apuntará hacia los dos responsables: RAC y MJS.