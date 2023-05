Por pagos irregulares, obreros de AHMSA venden bienes e inician negocios para subsistir

MONCLOVA, COAH.- El reiterado incumplimiento de pago de salarios y prestaciones de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a sus obreros y empleados de confianza, los ha llevado a vender sus vehículos, viviendas o algunas posesiones, para obtener un recurso, iniciar un negocio y mejorar su economía,

A través de redes sociales, como Facebook y WhatsApp, los trabajadores promueven sus productos, tal es el caso de Eduardo Rodríguez, quien inició un negocio de venta de hamburguesas y postres que incluso puede llevar a domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian en Saltillo jornada de detección oportuna de cáncer infantil

En la página “AHMSA Trabajadores” publicó que ante la falta de pago de su salario y más prestaciones, su economía colapsó y se vio en la necesidad de vender su vehículo.

No obstante con lo obtenido ha logrado pagar algunas de las deudas que se han ido acumulando los últimos meses, e inició un negocio de venta de hamburguesas y postres para poder ir generando recurso para mantener a su familia.

“Compañeros obreros me llamo Eduardo Rodríguez ficha 11640 planta peletizadora con casi 14 años de antigüedad, ACABO DE VENDER MI COCHE Y estoy empezando a vender estos POSTRES Y HAMBURGUESAS, con la finalidad de seguir avanzando, si alguien necesita, un detalle para sus hijos e hijas, en este mes del Día del niño, y ahorita no traemos por la situación , con toda confianza”, expuso en una publicación.

Al saber que sus compañeros están pasando por una situación complicada igual que en su caso, ofreció descuentos a los trabajadores de Altos Hornos e incluso escribió: “y si de plano no traemos, por la situación de el lic Ancira, que no nos quiere pagar, pues no se preocupen, vénganse a cenar, Dios nos bendice a todos”.

Este gesto ha causado gran admiración de la ciudadanía hacia el obrero y le están promocionando a través de sus perfiles y con contactos de WhatsApp.

Así como este negocio existen otros donde se promocionan pasteles, chorizo, tacos, postres, ropa de segunda mano, etcétera.

La incertidumbre en la que vive la empresa acerera, de la que dependen directamente 17 mil trabajadores, impide a estos el renunciar y buscar otro empleo, es por ello que buscan generar ingresos extra mientras se aclara la situación.