Denuncian a Mrak, DJ de ‘Afterlife’, por abuso a joven de Guadalajara

Según el relato de la chica, todo parecía ir de lo más normal, hasta que se trasladaron a otro lugar (al parecer la habitación del DJ), donde, afirma, haber sido drogada y abusada sexualmente:

“El animal de Carmine Mrak me drogó y abusó sexualmente de mí. Había perdido la conciencia y ni siquiera tomé alcohol. Me despierto y estaba desgarrada. Le pregunté qué había pasado y me dijo: ¿de qué?’; le digo lo que siento y dijo: ‘¡ah, es que tú querías más! Así lo pediste”, escribió.