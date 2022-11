“Aquí hay problemas estructurales añejos, de más fondo que tienen que ser abordados porque si no, no se garantiza la seguridad hídrica para la población. Mientras no se revierta el proceso de sobre explotación del acuífero, estamos abatiendo nuestro principal cuerpo de agua dulce y cancelado la posibilidad de tener reservas de agua futura”, mencionó Jiménez.