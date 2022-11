La cita es las 20:30 horas de noche y podrás obtener boletos en la página de Ticketmaster desde 714 pesos hasta los mil 920 pesos; lamentablemente las localidades frente al escenario no están disponibles y tenían un costo de tres mil 120 pesos.

Sabemos que no es un evento en Saltillo, pero en VANGUARDIA te recomendamos ir a ver a Danna Paola que está comenzando con su Tour “ XT4S1S ” por todo México, pero de los pocos conciertos que ha hecho la cantante han sido opacados por accidentes, fallos y hasta abucheos.

MIENTRAS TANTO EN SALTILLO...

Pero si no te gusta Danna Paola y no quieres salir de Saltillo, no te puedes perder el Gran Homenaje en vivo al Metal Sinfónico en la ciudad a cargo de Nachtschatten y Hoffnung – Homenaje a Lacrimosa y Therion las mejores voces de su tipo en México junto a los mejores músicos este viernes 18 de noviembre.

Underground Bar (Allende #201, Centro Histórico) será la sede del evento, el acceso será a las 19:30 horas de la tarde y el concierto iniciará a las 21:30 horas de la noche; puedes comprar los boletos en preventa por 150 pesos, pero el día del evento costará 180 pesos.

Podrás reservar al WhatsApp 5519870273.