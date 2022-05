Ramos Arizpe espera ‘40 grados’ y otros éxitos de Magneto; autoridades cierran vialidades previo al concierto

El municipio de Ramos Arizpe ya tiene todo listo para recibir al grupo Magneto que ofrecerá un concierto gratuito este miércoles en punto de las 20:00 horas en la plaza principal de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el acceso ordenado de los asistentes a este espectáculo, se colocaron vallas de restricción en algunas de las vialidades circundantes a la Plaza de Armas que permitió el montaje del escenario.

Entre las calles clausuradas se encuentra Allende, Morelos, Espinoza Mireles y Juárez, donde se encuentran los elementos de la Policía Preventiva, la Policía Civil, SEDENA y la Dirección de Protección Civil que permanecerán durante la velada para garantizar la seguridad y el orden en el sitio del evento.

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR AL EVENTO

Por eso, se han emitido las siguientes recomendaciones que deberán acatarse por parte de las familias y asistentes con el fin de evitar cualquier tipo de incidencia:

No introducir o ingerir bebidas alcohólicas, no introducir armas de fuego ni tampoco armas blancas o punzocortantes; no introducir ni ingerir ningún tipo de drogas, no espumas ni aerosoles; no introducir bebidas en envase de vidrio.

Tampoco se permitirá el acceso con mascotas, el uso de apuntadores láser; no se permitirá el uso de sombrillas, paraguas además de sillas, bancos o mobiliario de cualquier tipo.

En cuanto a las recomendaciones, se pide hacer uso de cubrebocas, llevar gorra para cubrirse del sol, usar algún tipo de protección solar, respetar las indicaciones de las autoridades en todo momento, cuidar de menores de edad y adultos mayores, además de mantener una buena hidratación previo a la espera del concierto y arribar a la plaza con tiempo.

De acuerdo con la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Ana Lucía Cavazos, en el lugar se contará con un área especial para personas con capacidades diferentes para lo que se recomienda que las familias se acerquen al personal de logística que estará proporcionando las indicaciones para el acceso al lugar.

Además, se tiene previsto contar con puntos de hidratación, servicios paramédicos, de primeros auxilios y ambulancias disponibles durante todo el evento.