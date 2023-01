Rechaza Treviño, alcaldesa de Piedras Negras, pedir licencia por diputación 2023

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al iniciar el proceso electoral 2023 y a días de que se cumpla el plazo de la ley electoral para que algún funcionario pida licencia para contender por una diputación para el 2023, la alcaldesa Norma Treviño Galindo dijo que no contempla pedir licencia y que continuara con la encomienda que la ciudadanía le dio.

Dijo que lo que se habla de que va a pedir licencia son solo rumores, por lo que no piensa pedir licencia para separarse de su cargo.

“He escuchado algunos comentarios y les agradezco mucho que me vean como una opción para estar en el Congreso, es un honor para mí que se me tome en cuenta, pero definitivamente no me voy de candidata a Diputada Local de ninguna manera”, aseguró.

Destacó que por respeto a la ciudadanía no dejará su cargo, porque en su momento hizo el compromiso con los nigropetenses y su familia de permanecer los tres años como presidenta municipal.

Reiteró que son rumores, por lo que “yo me quedo como Presidenta Municipal porque así lo voto el pueblo”.

La edil aseveró que su partido al que pertenece y la llevo al poder no la ha invitado ni le ha hecho ninguna propuesta, por lo que continuara en el cargo.