Recuerda jugador de Saltillo cuando goleó y ganó al Real Madrid

“Comencé jugando a los cinco años, llegué a jugar en las líneas infantiles y juveniles que había, hasta el punto en el que llegué a jugar en la selección Sub 17, quienes me llevaron a Canes, Francia”, dijo el ex jugador.

Debutando de forma profesional en 1986, que lo hizo pasar por equipos como Santos Laguna, El Atlético de Morelia, así como los dos equipos regios Rayados y Club Tigres, retirándose en el año 1996.

El partido en cuestión y que recordaría toda su vida se jugó en los 90s, mientras fichaba para Rayados:

“Me acuerdo que fue en el 13 de mayo de 1990, ese año no logramos entrar a la liguilla, pero los directivos se aventaron el esfuerzo y trajeron al Real Madrid que venía de quedar campeón en Europa, quienes traían a estrellas como Hugo Sánchez, era nuestro principal ejemplo de futbol en el extranjero”, dijo Juan.

La emoción y los nervios antes del juego no les dejaban dormir, el enfrentarse con un equipo de tal renombre y envergadura, en un principio los hizo sentirse intranquilos, pero al paso los llevo a tomarlo con tranquilidad y alegría.

“Aún recuerdo cuando me topé a un amigo del barrio, me enseñó sus boletos y me dijo que si metía gol, que me acercara a celebrar a la tribuna en la que ellos estuvieran, y en cuanto tuve la oportunidad de meter ese gol con la zurda, lo primero que hice fue acercarme a donde ellos estuvieran para gritar y celebrar”, externó “El Zurdo”.