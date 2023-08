Registra Coahuila 342 nuevos contagios de COVID-19 en una semana

TORREÓN, COAH.- En esta semana se han registrado 324 nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Coahuila, de los cuales hay 8 personas hospitalizadas, 6 en La Laguna y 2 en la Región Sureste, reportándose la muerte de una de ellas.

Cabe recordar que hace una semana sumaban un total de 468 casos activos en la entidad; actualmente son 552, un 17 por ciento más que hace 7 días, siendo Saltillo la ciudad con más casos (91); seguida de Monclova (52) y en tercer lugar se ubica Torreón (33).

Desde que se inició la pandemia hace 2años, en Coahuila han muerto un total de 9 mil 064 personas a causa del coronavirus.

“No ha variado la geolocalización del virus, que es primordialmente en la Región Laguna y Sureste, informó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Al terminar este mediodía la Reunión del Comité de Salud en el Centro de Convenciones de Torreón, el Mandatario estatal dijo que no ha variado el contagio de la enfermedad y que estos casos registrados no inciden en la hospitalización ni en las decisiones en torno a este tema de salud, pues no hay demasiada demanda de atención en hospitales; el promedio ha sido de ocho pacientes a la semana.

REINICIA VACUNACIÓN COVID DE NIÑOS

Informó que hoy arrancó en todo el Estado la vacunación para niños de 5 a 11 años con la vacuna pediátrica Pfizer e hizo un llamado a los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar, en el entendido de que es un refuerzo, no importa que hayan sido vacunados con anterioridad; pues afortunadamente se cuenta con la vacuna para ellos.

Informó que se ampliaron los horarios de vacunación contra el COVID-19 para niños y serán de las 09:00 a las 18:00 horas, en los 19 puntos disponibles. Recordó que serán un total de 10 mil dosis las que se aplicarán en una semana.

En cuanto a las medidas de protección, Miguel Ángel Riquelme informó que no han variado, por lo que se han permitido la realización de eventos masivos tanto deportivos como culturales en todo el Estado como el realizado la semana pasada en Torreón donde el juego de beisbol registró un aforo cercano a las 8 mil personas y el partido del equipo Santos Laguna que también registró un lleno en el estadio del equipo.