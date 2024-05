Un oso o un hombre, ¿quién es más peligroso?, esta pregunta ha causado polémica

Desde que se publicó el cuestionamiento el pasado 10 de abril, otros han inundado la plataforma de redes sociales planteando la misma pregunta a sus familiares y amigos. Las respuestas han provocado debates sobre la realidad de los desafíos que enfrentan las mujeres.

El tema de la elección entre un hombre y un oso en el bosque incluso se volvió tendencia en TikTok, ya que las mujeres comenzaron a preguntarle a sus parejas o esposos qué escogerían entre las dos opciones.

De hecho, muchos de ellos expresaron que preferirían que sus novias se encontraran con un oso en lugar de un hombre potencialmente peligroso.

“Me aterrorizan los osos. Tengo miedo a los osos desde mi infancia y aun así elegiría un oso”, “Elegiría al oso porque no me cuestionarían sobre que traía puesto si me mata”, “Si digo que el oso me atacó me van a creer y si me mata es más probable que si busquen y encuentren mi cuerpo”, “Con los dos hay chance de que te pase algo malo y hay chance de que no te hagan nada. El problema es que el oso te mata sin más, y un hombre no se queda solo con eso” o “Conozco las intenciones de un oso, no conozco las intenciones de un hombre, por muy amables que sean”, fueron las impactantes respuestas.

Existieron usuarios que no tardaron en llamar “exageradas” a las mujeres por sus respuestas, intentando minimizar el problema. Esto avivó aún más la conversación y llevó a explicar por qué este tipo de situaciones no deben pasar desapercibidas.

Al final, la simple pregunta volvió a poner sobre la mesa lo difícil que puede ser mujer en una sociedad donde una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, según cifras de diversas dependencias oficiales en México y el mundo.

