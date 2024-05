‘Qué chin... a su madre Karla Panini’, recibe ‘mentadas’ de jóvenes de diferentes partes del mundo

No obstante, la historia no dejó de escalar y otros influencers se dedicaron a contar lo sucedido en otros idiomas ante lo atractiva que resultó la polémica, entre ellos árabe, portugués y hasta en lenguaje de señas, algo que generó un verdadero “hate” en contra de Panini.

Fue por medio de TikTok donde la usuaria @mathiaz_____b dio a conocer un video en el que se pueden ver a diferentes jóvenes, de distintas nacionalidades, mandando un mensaje directo y ofensivo a Karla Panini.

En el clip, de tan solo 55 segundos, se puede ver de entada como un trío de estudiantes que se dicen ser de México expone su “hate” hacia “La lavandera”, para después aparecer a cuadro más estudiantes, de Rumania, Corea del Norte, Rusia y demás países, donde, aparte de decir su nacionalidad, todos repiten en español el mismo mensaje, a pesar de no hablar el idioma.

“Somos de México y que chingue a su madre Karla Panini. We are from Romania y que chingue a su madre Karla Panini”, se escucha decir a los primeros grupos de estudiantes, mientras la publicación sigue con la participación de varios chicos.

A pocos días de haberse subido a la famosa red social de origen chino, el video ya ha acumulado cerca de 43 millones de reproducciones, más de 5 millones de corazones y poco más de 42 mil comentarios.

