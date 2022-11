TORREÓN, COAH.- El Hospital de Especialidades 71 del IMSS en Torreón confirmó el primer caso de meningitis aséptica en La Laguna, en una joven de la vecina ciudad de Gómez Palacio que fue intervenida quirúrgicamente y a la que le fiue administrado el medicamento bupivacaina por raquea en la práctica de un legrado.

San Juana, de 20 años, permanece internada y es reportada estable, pero delicada, luego de que apenas el pasado martes abandonó el área de terapia intensiva del Hospital del Seguro Social de la colonia Chapala, en Gómez Palacio, Durango.

La madre de la joven, Margarita Ortega, dijo que su hija está fuera de peligro, pero que teme que más pacientes reciban el medicamento contaminado.

“En Gómez Palacio nunca me dijeron que mi hija traía eso, hasta que me la trajeron y aquí me hicieron saber que mi hija tenía meningitis y que fue a causa de la anestesia que le pusieron cuando le hicieron el legrado, hace dos meses”, relató.

A finales de agosto su hija estaba embarazada y al traer sangrado acudieron a la clínica, pero el bebé falleció en el vientre y le practicaron un legrado el primero de septiembre, sin embargo, una semana después presentó síntomas de dolor de cabeza, vómito y mareo; sin embargo, el cuadro médico se agravó.

“Ya se está recuperando, pero aún le realizan estudios para descartar riesgos”, manifestó.

Los familiares de la joven señalan que el caso no está contabilizado dentro de los 49 de meningitis aséptica confirmados por la Secretaría de Salud de Durango, ya que en la clínica del IMSS de Gómez Palacio nunca la refirieron con dicho diagnóstico, por lo que temen que existan más casos, pues se han enterado que en esta unidad médica hay dos casos similares más.