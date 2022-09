Desde hace un año y medio, Alhelí Doñez ha luchado contra el cáncer. Se atiende en el ISSSTE y aunque en esa instancia le han dado el seguimiento y tratamiento adecuado, no le aseguran que sus medicamentos para quimioterapia estén en existencia.

El costo es elevado y redondea los 45 mil pesos.

Por eso Alhelí difundió una publicación en Facebook donde solicitaba el apoyo de 10 mil personas, quienes tendrían que depositar a su cuenta 5 pesos cada una y de esa forma conseguir los 50 mil pesos que requiere para cubrir el costo del medicamento en caso de que no le sea proporcionado a través del ISSSTE, dijo, en entrevista para VANGUARDIA.

“Hice una publicación en la cual pedí el apoyo porque mi cáncer ha ido avanzando, estoy necesitando diversos medicamentos que no me garantizan que haya en stock en farmacia”, confirmó.

“Cuando tu vives con una lucha como esta es muy complicado y no se sabe qué es lo que va a pasar mañana para los medicamentos, para comer, porque es una enfermedad que avanza rápido”, explica.

También observó que el tratamiento para el cáncer no solamente consiste en el medicamento que se coloca “en la venda” de las quimios, sino que, como paciente también requiere de productos complementarios que le ayuden con su rehabilitación física y espiritual;

“El tratamiento no es solamente la quimioterapia, también es el que tengo que llevar una dieta específica, productos de cuidado personal especiales que yo debo de tener en casa, mi situación es muy complicada”, comenta Doñez.

Las necesidades son múltiples y a ellas se suma el hecho de que el transporte público o de alquiler no es tan accesible, no cuenta con un ingreso económico fijo debido a que no le permiten trabajar, entre otras situaciones;

“Necesito una silla de ruedas porque no puedo caminar mucho, pero quiero aclarar: esto que está pasando no es que las instituciones de salud no me estén proporcionando mi medicamento, sino que es todo lo que necesito para continuar con mi recuperación”, expone Alhelí.

Autoridades del área de oncología del Hospital de Alta Especialidad de ISSSTE señalaron que el caso de Alhehí Doñez se está cubriendo de forma total y como corresponde a los criterios de atención a la salud integral de sus derechohabientes.

“Yo soy su oncóloga y estoy plenamente segura de que la paciente si está recibiendo su tratamiento, sus quimioterapias, todo su tratamiento lo ha llevado con nosotros”, comentó Daniela Delgado, titular del área de Oncología en el ISSSTE.

