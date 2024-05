Cierran el V. Carranza de Saltillo; familiares exigen justicia por muerte de jóvenes

“Si él hizo algo, para eso está la ley, ¿no? Agárrenlo, que pague. Y no es el único caso, hay personas golpeadas, detenidas, se les imponen multas, les siembran drogas. Abusan del pueblo, viven del pueblo y aún así abusan de él. No es justo. Solo queremos justicia” , declaró Briseño .

“Dicen que sí nos van a ayudar pero no somos escuchados. En Derechos Humanos nos dijeron que nos fuéramos hasta Torreón, nos fuimos hasta Torreón y es lo mismo, entonces nuestra otra opción es venir aquí, ya tuvimos el gusto, no sé, pero si la oportunidad de acercarnos con Manolo Jiménez, se comprometió a reunir a la familia, tener una plática con nosotros, cosa que hasta ahorita pues no ha cumplido”, lamentó la madre de Alexis.

Asimismo, expone que ya va para nueve meses y las carpetas “no nos las quieren dar, que porque es un caso muy delicado y no puede andar de mano en mano, entonces nos obligan a hacer todo esto y créanme que no lo queremos hacer, pero es a lo que nos obligan porque no escuchan, hemos buscado la manera de poder llegar a ellos, hemos llegado, pero nos han atendido, presentamos un oficio que precisamente el día de ahora se cumplen los siete días y no hemos recibido ninguna respuesta”.

(Con información de Alonso Flores y Omar Saucedo)