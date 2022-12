Reyes Flores consultará a AMLO la suplencia de Guadiana en el Senado o quedarse en Bienestar Coahuila

SALTILLO, COAH.- El titular de la Secretaría del Bienestar en su delegación de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dio a conocer que todavía no es un hecho que vaya a suplir a Armando Guadiana en el Senado de la República, tras la solicitud de licencia que pidió para integrarse a la fila de las elecciones del 2023 a través de Morena en el Estado.

Fue el pasado jueves, cuando el senador Armando Guadiana, pidió su licencia que deberá ser aprobada en los siguientes días, con el fin de tomar el cargo de Coordinador de los Comités de la Defensa de la 4T en el proceso electoral del 2023, que lo convierte en virtual candidato a la gubernatura de Coahuila.

Reyes Flores Hurtado, había sido desde el 2018 designado como su suplente para el caso de cualquier tipo de licencia o ausencia; sin embargo, el mismo delegado dice que aunque ya ha tenido esta oportunidad anteriormente, el cargo que se le ha encomendado también es de vital importancia, por lo que tendría que consultar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para dejarlo.

“Ya en una ocasión estuve en esa posibilidad. Eso lo tendré que valorar y rebotar con el Presidente de la República porque es una encomienda de su confianza, y decidí tomar mi decisión en los próximos días”, manifestó el delegado de Bienestar en Coahuila.

Dijo, que primero tendría que otorgarse la licencia y a partir de esa fecha presentar su decisión ante el Senado.

“No está descartado, porque además no es una obligación. Lo tendré que valorar. Hoy no está descartado que decida no presentarme”, detalló.

En ese sentido, Flores Hurtado informó que legalmente, si decide no tomar la curul, este espacio en el Senado se quedaría vacío, y en otro caso, si deciden que sí lo tome, sería evaluación del Presidente decidir quién se quede a cargo la Secretaría del Bienestar.