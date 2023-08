Ricardo Monreal sí tiene espectaculares en Coahuila, aunque él lo niega

El morenista dijo que él no bajaría ningún espectacular porque no tenía ni uno, pero al menos en Coahuila sí tiene...

“Y tampoco quiero, estoy tranquilo. Estoy seguro que a la gente la voy a convencer con propuestas, no con dinero ni oportunismo ”, mencionó.

En su reciente visita a Coahuila , el 14 de julio, el senador Monreal comentó que a “otros”, es decir, a las demás "corcholatas”, les pagan los espectaculares por razones políticas, “y yo no tengo ninguno”, aseguró.

El aspirante a encabezar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal , refirió que no cuenta con espectaculares, sin embargo, al menos en Coahuila sí existen.

Es la misma fórmula que han utilizado otros aspirantes a dirigir los comités de la Cuarta Transformación, que en realidad es la contienda para elegir al candidato de Morena a la presidencia en 2024: utilizar publicaciones, libros o supuestas entrevistas realizadas a los aspirantes, que después son colocadas a manera de espectacular.

A pesar de esta publicidad, Monreal bromeó en Torreón con que confiaba que un “alma caritativa” pudiera poner un espectacular, pero que no lo creía.

“No lo voy a hacer”, recalcó, y señaló que la dirigencia nacional de Morena ha sido omisa y sólo hace “llamados a misa” para limitar la promoción masiva de anuncios espectaculares.

Además, Monreal declaró: “La única que ha dicho que los va a bajar es Claudia, a mí me han preguntado ¿los vas a bajar? ¿Qué bajo? No los tengo. Nada. Pero me gustaría que bajaran todos sus espectaculares, voy a insistir hasta el final”, declaró Monreal.

Sin embargo, los dos espectaculares encontrados refutan lo dicho por Monreal de que no tiene ninguna publicidad en espectaculares.

* Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency