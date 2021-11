‘Riesgoso para niños el regreso a las aulas’, señalan padres de familia en Coahuila

Ante el anuncio de la Secretaría de Educación de Coahuila sobre la incorporación del 100 por ciento de las escuelas de nivel Básico al programa de “Regreso a Clases Seguro”, pese a que la entidad registra una ligera alza en los casos de contagios y hospitalización, los padres de familia solicitan que el protocolo sea modificado y las medidas de prevención contra el COVID-19 sean más estrictas.

La discusión desatada en redes sociales sugirió en torno a las modificaciones que solicitan a las autoridades de Salud y Educación para el regreso a clases de sus hijos; exigen que padres o tutores de los menores que regresen a clases deban contar con la vacuna contra el COVID-19.

“El hecho de que no pidan la vacuna a los padres de familia hace que sea menos seguro para los niños el regreso a clases; yo digo que si vuelven a clase debería ser obligatorio que los padres o tutores tengan la vacuna”, apuntó Montse, una madre de familia.

La semana pasada la Secretaría de Salud de Coahuila reportó 335 casos confirmados en los distintos niveles escolares de la entidad, de ellos 145 en maestros mientras que 190 contagios confirmados son entre alumnos, de los 10 a los 14 años, es decir, entre alumnos de Primaria y Secundaria.

En Coahuila, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), informó que en la entidad se tiene un registro de 4 mil 631 niños contagiados de COVID-19, de los cuales 27 han fallecido (15 hombres y 12 en mujeres).

Ante estas cifras, otros padres de familia como el señor Gabriel Anguiano, señalaron que la salud de los menores no estaba 100 por ciento garantizada en las aulas, por lo que manifestó su desacuerdo para llevar a sus hijos a clases presenciales.

“No, no estoy de acuerdo porque no está garantizada la salud de los estudiantes y mucho menos porque falta más de la mitad de la población en recibir la vacuna antiCOVID”, afirmó el padre de familia.

“Si realmente los resguardan y los protegen del virus, y no salen a exponerse ni a fiestas, reuniones playas, pues no hay riesgo de llevarlos a las aulas, pero como no hacen caso, pues lo ideal es que no sigan perdiendo el tiempo y desaprovechando la educación escolar, llévenlos con las medidas de seguridad y sanidad para seguir adelante”, opinó por su parte Lucía Torres.

REPORTES

El día de ayer en Coahuila fueron reportados 140 nuevos casos, incluidas 10 defunciones.

Con la alta incidencia de nuevos casos de coronavirus en los últmos días, la entidad pasó a color amarillo en el semáforo epidemiológico; hay 172 personas hospitalizadas.