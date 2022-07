Saltillo: denuncian malos tratos a señora de 84 años en Clínica 2 del IMSS

Familiares de la señora Oralia Ramos, de 84 años de edad, denunciaron malos tratos que vivió el pasado viernes 8 de julio en el Hospital de Zona No. 2 del IMSS, por parte de una coordinadora de turno, quien presuntamente habría realizado comentarios ofensivos sobre su maternidad y sus padecimientos.

De acuerdo con la hija de la denunciante, la señora Patricia Gallegos, expuso que la semana pasada al acudir a su cita de rutina para que le dieran sus medicamentos contra hipertensión; cuando no hay médicos, la coordinadora del turno matutino la pasa a consulta para otorgarle sus medicinas, aunque, según la quejosa, mostró una actitud prepotente desde el comienzo.

“Cuando llegan al Seguro Social 2 en la tarde, le dicen a mi mamá que no hay doctor, entonces mi hermano le dice que nada más que le den por favor la autorización para los medicamentos, porque le dan fácil unas 30 ó 35 cajas de medicamento. Sale la coordinadora de todos los médicos, entonces le dice a mi hermano que le pasaran, pero dice que de muy mala manera”, señala.

“Mi madre usa una prótesis en su rodilla, por lo que usa bastón, y en cuanto entró al consultorio la cuestionó de por qué usaba bastón si ella puede caminar muy bien, y mi mamá se quedó callada. Hay testigos de todo, y sabemos que no es la primera vez que pasa esto en el Seguro, pero todo mundo se protege”, añadió.

No obstante, señaló que durante la consulta al tomarle los signos vitales, la señora Oralia pido que tuvieran consideración al tomarle la presión pues tenía tiempo con un dolor en el brazo, a lo que aseguran que la médica respondió que si tuvo hijos, no era posible que no soportara el dolor de un brazo.

“Mi mamá ya estaba muy enojada, porque vio que la doctora estaba en un plan muy pesado y cuando pidió a la enfermera que tuviera cuidado, la doctora le preguntó: “¿Tuvo hijos?, a lo que mi mamá respondió que sí, que cinco, y le dijo que entonces no era posible que no aguantara el dolor del brazo”, dijo.

Por lo anterior, la familia interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control del IMSS, en donde les otorgaron un folio como seguimiento a la investigación. Asimismo, los quejosos aseguran que se encuentran en el proceso de interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por los malos tratos que recibió por parte de la doctora.

Recientemente, personal médico de la Clínica Ixtlera del IMSS en Ramos Arizpe, fue acusado de la muerte de una joven ama de casa luego de que procedieran de manera errónea al practicarle una cesárea.

La mujer habría sufrido daños internos que le costaron la vida.