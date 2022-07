Saltillo: desabasto de gasolina premium en Oxxo Gas; “no sabemos por qué”, señalan despachadores

Saltillo, Coahuila.- La falta de gasolina Premium fue reportada en diversas estaciones de servicio de la zona centro y norte de Saltillo desde hace tres días, sin fecha de abasto para sus usuarios.

Luego de realizar un recorrido por diversas estaciones y constatar la falta de gasolina “roja”, los encargados aseguraron que desde el viernes pasado no tiene disponible este servicio, aunque se desconoce la razón de su desabasto.

“Hay desabasto pero no sabemos por qué, antes se tardaban en la distribución pero ahora ni eso, algunos conductores se molestan, pero no sabemos por qué ni para cuándo tendremos. Al menos las de la zona Centro y Norte no tienen, quizá las gasolineras a las orillas aún puedan vender”, expresó uno de los despachadores.

El actual desabasto se encuentra en medio del registro de los precios más altos del combustible donde la gasolina Premium también sufrió un alza de 15 centavos en comparación con el precio de mayo, y a lo largo del primer semestre se encareció 1.42 pesos, ya que arrancó este 2022 costando 22.97 pesos el litro.

TAL VEZ TE INTERESE: Coahuila: van 6 detenidos por homicidio en anexo de Frontera

Mientras que por ahora su precio oscila entre los 22.99 pesos y los 24.59 pesos de acuerdo a los precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía.

Por su parte algunos conductores señalaron que la falta de gasolina Premium, considerada como exclusiva para ciertos modelos de vehículos, representa un posible paro para su circulación pues de usar otra gasolina su maquinaria se ve afectada.

“Ya desde hace días no hay, he estado buscando en varias estaciones y nada, aunque la verdad cada vez está más cara, nadie dice nada de por qué, ya sé que todo está subiendo de precio pero me da la idea de que desaparece del mercado unos días y luego regresa con un precio más alto cuando ya no tenemos otra opción más que pagar ese costo”, expresó Rodrigo Burciaga.

De acuerdo a un gerente de estación, quien prefirió omitir sus datos, el desabasto se debe a problemas en la logística de la empresa PEMEX, explicó que hay desabasto debido al retraso de la empresa para surtirles los combustibles, mientras existe un aumento en el consumo del combustible por parte de ciudadanos norteamericanos al norte del estado.