Saltillo: exhiben falta de atención en Cruz Roja; institución investiga el caso (video)

En un vídeo difundido a través de grupos de Facebook, un ciudadano compartió el momento en que Viridiana, una mujer de edad mediana, no recibió la atención que requería en la Cruz Roja de Saltillo.

Aparentemente, Viridiana acudió a la instancia humanitaria a solicitar una ambulancia para ser trasladada al Hospital General, sin embargo, en la Cruz Roja le refirieron que no tenían vehículos disponibles para el traslado.

“Nos encontramos a Viridiana enferma, y la Cruz Roja no ha podido proporcionarle una ambulancia para poder trasladarse al Hospital General por falta del Instituto Mexicano, preguntamos por el nombre del doctor que no la atendió y quisiéramos que vieran esto;

“Es inhumano lo que está pasando, me están diciendo que no hay ambulancias y miren todas las ambulancias que tenemos estacionadas aquí en la Cruz Roja Mexicana y no se le puede dar traslado, miren todos nuestros impuestos estacionados en la Cruz Roja y no se le puede dar atención a Viridiana”, dice la voz detrás del vídeo.

“Es inhumano lo que hace la Cruz Roja, lo único que hicieron fue darle un medicamento y echarla para afuera a su suerte, vamos a ver si nos atienden aquí en la Cruz Roja, otra vez vamos a entrar para tratar de comunicarnos con el doctor que se encargó de ella”, dice.

El hombre, que habló tras del vídeo hizo un recorrido en la instancia humanitaria y se encontró con sillas vacías, por lo que tuvo que retirarse.

“Miren, aquí no hay nadie, ya no nos quisieron atender, pero vamos a darle a Viridiana apoyo para que pueda agarrar un carro de sitio, para que ella se pueda hacer traslado al Hospital General;

(Se dirige al conductor de un taxi que se acercó con Viridiana y le dice) llévela al hospital General, por favor, porque aquí no le pudieron dar atención médica, háganos el favor, por favor, señor, gracias”.

El jefe de paramédicos de la Cruz Roja, dijo que;