Saltillo: madres buscan clases de regularización para sus hijos

Tras finalizar el semestre y no obtener los resultados esperados como aprender a leer o escribir, decenas de madres buscan clases de regularización académica para sus hijos, incrementando esta demanda hasta un 20 por ciento en Saltillo.

Así lo consideraron docentes de educación especial quienes ofrecen clases de entre 150 y 200 pesos la hora para retomar los temas vistos en clase, pero también para comenzar de cero con los pequeños que por alguna u otra razón no lograron aprender a leer.

“Cada fin de semestre preguntan pasa lo mismo, pero esto no debería ocurrir porque desde el inicio, cuando se detecta que el pequeño no está comprendiendo, es tiempo de buscar la regularización académica”, comentó la docente Analissa Suárez.

Por su parte, Vanessa Sandoval, expresó que la mayor parte de las madres buscan que sus hijos sepan leer y escribir, mientras que para los más grandes la petición de enseñanza es sobre las tablas de multiplicar o temas en general de matemáticas.

Muchos de los niños son referidos por sus propias maestras, agregó, quienes piden a las madres que busquen asesoría extracurricular, pues el pequeño no logró comprender del todo los temas vistos.

Consideró que en gran parte esto se debe al déficit de atención, la falta de interés en la escuela por parte de alumnos o padres, pero también se debe a que durante la pandemia los temas previos a lo que se estudia actualmente no fueron comprendidos al 100 por ciento.

Ambas maestras recomendaron a los padres de familia no dejar de lado, esta Navidad, dar un repaso escolar en casa y buscar ayuda profesional en caso de que los pequeños no están demostrando tener un desempeño regular durante sus clases, así como no dejar al final del semestre este rezago.

GRAVE REZAGO EDUCATIVO

Luego del regreso a clases presenciales en Coahuila, se detectó que al menos 6 de cada 10 alumnos de nivel Primaria tienen graves problemas de comprensión lectora en materias como español y matemáticas a tal grado de que se puede decir que no saben leer, de acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) capítulo Coahuila.

Luis Arturo Bravo, presidente de la organización civil, detalló que esta situación se detonó con la pandemia por el COVID-19.