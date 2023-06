Saltillo: maestra acusada de abusar de niñas en kínder ‘García Márquez’ fue trasladada a escuela de Mirasierra

Después de que una madre de familia denunciara el caso de presunto abuso sexual en contra de su hija, y que este fuera cometido presuntamente por la maestra suplente Julia, del Jardín de Niños “Gabriel García Márquez”, ubicado en la colonia Valencia de Saltillo, se dio a conocer por parte del departamento Jurídico de la Secretaría de Educación que la docente fue trasladada a una escuela de educación básica ubicada en la colonia Mirasierra.

A decir de varias madres de familia, la docente estuvo a cargo de un grupo de segundo nivel desde el mes de enero de este año y terminó sus labores el pasado mes de mayo, siendo entonces cuando los niños y niñas empezaron a manifestar temor por seguir yendo a la escuela.

“Mi hija empezó a sentirse muy mal, ya no quería ir la escuela, no quería que le habláramos, tampoco comía bien, le preguntamos qué le pasaba, si le sucedía algo en la escuela y empezaba a llorar, tuve que seguir preguntando e insistiendo hasta que me dijo lo que le hacía la maestra Julia”, comentó una madre que prefirió omitir sus datos por miedo a represalias.

La situación se replicó en varios niños y niñas de entre 5 y 6 años, por lo que las madres afectadas acudieron a la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), para interponer denuncias por los supuestos abusos que se dieron en el kinder.

Aunque las madres también exigieron una reunión con la directora del plantel, Ximena Coronado, para solicitarle una respuesta al respecto de por qué no dio seguimiento a los casos de presunto abuso, todavía no se ha tenido una respuesta por parte de esa autoridad.

“La directora no ha querido hablar con nosotros, se encerró en su oficina, y aunque la Pronnif ya notificó al kinder la directora no quiere reconocer su falta administrativa y que no siguió el protocolo”, señalaron madres de familia.

VANGUARDIA consultó a la Pronnif e informó que ya se están realizando las diligencias correspondientes para llevar a cabo la investigación del caso.

Cabe mencionar que desde el 26 de abril de este año se interpuso la primera denuncia en contra de la maestra Julia ante el Ministerio Público Especializado para Delitos en Contra de Menores de Edad, adscrito a la Pronnif.

La Secretaría de Educación de Coahuila también se pronunció al respecto, señalando que ya se abrió una carpeta de investigación y en próximas semanas darán a conocer las indagatorias y posibles sanciones que podrían aplicarse.