Una mujer al volante no logró frenar a tiempo el auto que conducía y chocó por alcance a un taxi que se encontraba estacionado en el cruce de bulevar Emilio Carranza y Álvarez en Zona Centro de Saltillo.

Las autoridades informaron que el vehículo Chevrolet Aveo transitaba en sentido de norte a sur y delante de este circulaban dos automóviles: un taxi Nissan Versa y otro Vento Volkswagen.

El primero de los autos de alquiler detuvo su marcha con la direccional encendida para dar vuelta al oriente, por la calle de Juan Álvarez.

Sin embargo, la conductora del Aveo no se percató que el taxi estaba estacionado y lo chocó por alcance. No se reportaron heridos, pero sí se solicitó la presencia de oficiales de Tránsito Municipal porque la aseguradora y la mujer no aceptaron su probable responsabilidad.

Al no existir acuerdo, las autoridades procedieron con el aseguramiento de los vehículos y su traslado a un corralón municipal.